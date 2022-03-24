Россияне рассказали, что их чаще всего отвлекает от работы

Опрос исследовательского центра «Зарплата.ру» показал, что более 51% российских граждан постоянно отвлекаются от рабочего процесса. При этом 19% опрошенных заявили, что эффективно работать им мешают переписки в личных чатах. Об этом написал RT.

Респонденты также пожаловались на отвлечение из-за новостных лент. Таковых составило 15%. Кто-то не может нормально выполнять поставленные задачи из-за телефонных разговоров, а кому-то мешает тормозящая старая техника. Около 8% заявили, что не могут сосредоточиться на работе из-за просьбы коллег помочь им, еще 8% отвлекаются на постоянные совещания, 5% тратят немало времени на чтение и комментирование постов в соцсетях, а 4% отвлекаются на курение.

Опрос показал, что чаще всего отвлекаются от работы сотрудники ресторанов и кафе, а также те, кто работает в сфере образования и науки, недвижимости. Реже всего зациклены на посторонних делах финансисты, а также работники сферы услуг и транспорта.

В опросе поучаствовали 1790 жителей России в возрасте от 18 до 55 лет.