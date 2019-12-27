Россияне рассказали, что хотят услышать от Путина в Новый год

Согласно результатам опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» (ФОМ), россияне хотели бы в предновогодней речи президента Владимира Путина услышать добрые пожелания и искренние поздравления.

Об этом заявили 13% участников опроса. Слова об улучшении жизни в целом ждут 11% опрошенных. Узнать о росте зарплат, пенсий и повышении уровня жизни хотят 10% респондентов. Напоминание о необходимости проявления заботы о людях ждут 5% участников опроса. Надеются услышать о прекращении роста цен, тарифов, отмене повышения НДС 4% опрошенных. Ждут увеличения внимания к здравоохранению, образованию и жилищному вопросу 3% респондентов.

Речь президента в канун 2019 года посмотрели 73% участников опроса, не видели ее 23% опрошенных. В этом году ее планируют послушать 72% респондентов, отрицательно высказались 19% участников опроса. Для 44% опрошенных очень важно, что скажет президент. Не имеет никакого значения — для 34% респондентов.

Исследование общественного мнения проводилось 22 декабря в 104 населенных пунктах среди 1,5 тысячи респондентов.

В результате проведенного ВЦИОМ опроса выяснилось, что 15% опрошенных россиян сочли уходящий год очень тяжелым для страны. Еще 43% назвали его трудным.