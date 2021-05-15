Россияне рассказали, что хотели бы застраховать

Чаще всего россияне задумываются над оформлением страховки на жилье, жизнь и здоровье. Документы на получение компенсации в таких случаях хотели бы подписать более 60% жителей страны, показал опрос.

Более 60% россиян хотели бы в будущем застраховать недвижимость, а также жизнь и здоровье, сообщил ТАСС со ссылкой на исследование Райффайзенбанка. Страховка от потери работы интересует 29% опрошенных, а 26% — от потери денег из-за мошенников.

Еще 18% респондентов думают над оформлением страховки от возможного карантина, который мог бы изменить их планы. Законченный ремонт хотели бы застраховать 14% участников исследования, а о домашних животных вспомнили лишь 8% россиян.

Всего страховками пользуется 71% жителей страны. Компенсация уже выручала 39% человек, а 37% респондентов пользовались страховкой, но она так и не пригодилась. Также 24% опрошенных заявили, что у них не было страховки, когда она могла помочь.

Опрос проходил в начале мая среди порядка трех тысяч жителей Москвы, Петербурга и других населенных пунктов. В исследовании участвовали люди старше 18 лет.