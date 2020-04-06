Россияне рассказали, что хотели бы изучать в самоизоляции

По данным информагентства, осваивать что-то новое готовы от 93 до 95% россиян. 35% опрошенных хотели бы изучать иностранные языки, 24% сконцентрировались бы на информационных технологиях, а 17% занялись бы психологией.

От 4 до 10% высказались за курсы готовки, 5% — за искусство. 5-7% признались, что вообще ничего не хотели бы изучать во время самоизоляции.