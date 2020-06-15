Россияне рассказали, чем занимались на самоизоляции. Новых увлечений почти не прибавилось

Россияне рассказали, чем занимались во время самоизоляции. Большая часть опрошенных не нашли себе нового увлечения и отдавали предпочтение привычным вещам — общению с семьей, просмотру фильмов и чтению книг.

Об этом рассказал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам проведенного опроса.

ВЦИОМ выяснил, что самым популярным занятием для россиян во время самоизоляции стало ведение домашнего хозяйства дома и на даче, а также занятия с детьми. Этот вариант ответа выбрали 63% опрошенных. Еще 30% респондентов отметили, что все свободное время смотрели телевизор или слушали радио. На третьем месте по популярности оказалось чтение книг — именно так проводили досуг еще 26% опрошенных. В топ-5 самых популярных занятий также попало общение с друзьями и родственниками по телефону или в Сети (24%) а также — просмотр фильмов и видео (21%).

При этом более половины россиян (67%) не нашли для себя нового хобби за время самоизоляции и не стали уделять больше времени тому, чем занимались до пандемии. Остальные респонденты стали уделять больше времени семье (4%), хозяйству дома и на даче (4%) и чтению (4%).

Самыми непопулярными занятиями во время самоизоляции стали просто отдых/расслабление (9%), чтение газет и журналов (9%) и прослушивание музыки (8%). Еще 1% опрошенных рассказали, что у них не было свободного времени.

ВЦИОМ также выяснил, что самоизоляцию соблюдала большая часть россиян. Об этом сообщили 83% респондентов в момент проведения опроса, который состоялся 26 мая. При этом каждый пятый — 20% — не выходил из дома совсем. Еще 63% соблюдали самоизоляцию частично, иногда покидая квартиру по делам. Нарушали введенный режим 6% россиян.