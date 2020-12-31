facebook_pixel
    31 декабря 2020, 10:12

    Россияне рассказали, чем их раздражает Новый год

    Екатерина Шамина

    Россияне рассказали, чем их раздражает Новый год. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на опрос, проведенный SuperJob.
    Россияне рассказали, чем их раздражает Новый год

    В опросе приняли участие 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет из 382 населенных пунктов из всех округов страны. Исследование проходило с 26 по 28 декабря.

    Шум петард является самым раздражающим фактором Нового года для 16% россиян. Недовольны громкими звуками взрывных пиротехнических изделий родители маленьких детей и владельцы домашних животных.

    Около 10% не любят Новый год из-за огромного количества пьяных людей на улице. Также россиян раздражает новогоднее телевидение: каждый год показывают «Голубые огоньки» с одними и теми же артистами.

    Еще 3% респондентов считают обилие нездоровой пищи отрицательным моментом в праздновании Нового года, а 2% участвующих в опросе расстраивает, что праздники заканчиваются очень быстро.

    Также россиян раздражает недосып, мусор на улицах, цены на такси и перебои с мобильной связью. Женщины отметили, что праздничное настроение портит обилие грязной посуды и «домашнее рабство» у плиты 31 декабря, а мужчин нервирует огромная трата денег.

    Ранее список обязательных для плейлиста праздничных песен составили продюсеры Иосиф Пригожин и Виктор Дробыш.