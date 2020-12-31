Россияне рассказали, чем их раздражает Новый год

В опросе приняли участие 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет из 382 населенных пунктов из всех округов страны. Исследование проходило с 26 по 28 декабря.

Шум петард является самым раздражающим фактором Нового года для 16% россиян. Недовольны громкими звуками взрывных пиротехнических изделий родители маленьких детей и владельцы домашних животных.

Около 10% не любят Новый год из-за огромного количества пьяных людей на улице. Также россиян раздражает новогоднее телевидение: каждый год показывают «Голубые огоньки» с одними и теми же артистами.

Еще 3% респондентов считают обилие нездоровой пищи отрицательным моментом в праздновании Нового года, а 2% участвующих в опросе расстраивает, что праздники заканчиваются очень быстро.

Также россиян раздражает недосып, мусор на улицах, цены на такси и перебои с мобильной связью. Женщины отметили, что праздничное настроение портит обилие грязной посуды и «домашнее рабство» у плиты 31 декабря, а мужчин нервирует огромная трата денег.

Ранее список обязательных для плейлиста праздничных песен составили продюсеры Иосиф Пригожин и Виктор Дробыш.