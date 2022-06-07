Россияне рассказали, чем бы занимались в отсутствии работы

Почти 30% россиян, если бы не работали, посвятили свободное время путешествиям. При этом каждый одиннадцатый не представляет своей жизни без постоянной занятости. Такие результаты показало исследование сервиса SuperJob, с ним ознакомилось РИА «Новости».

В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения со всей страны, им задали вопрос: «Чем бы вы занимались, если бы не работали?».

В путешествиях время бы проводили 27% респондентов, но 9% не смогли бы жить без работы, среди последних — юристы, программисты, медики, инженерно-технические работники, дизайнеры. Интересно, что больше без работы себя не мыслят мужчины, нежели женщины — 10% против 7%.

При этом 12% уделили бы время хобби, 11% занимались бы семьей и вели хозяйство. По 8% респондентов пустили бы свои силы на благотворительность и саморазвитие. Еще 7% трудились бы на огороде. В мире без работы 6% больше занимались бы спортом, 5% — образованием или наукой, 4% — своим здоровьем.

Еще 9% ходили бы в музеи и театры, на рыбалку, вели бы блог, занимались животноводством. Иностранные языки учили бы 2% россиян, столько же бы тратили время на воспитание детей и внуков, занятия живописью, 1% занимался бы музыкой.