Россияне рассказали, чего боятся при планировании отпуска

Россияне рассказали, что пугает из при планировании отпуска на этот курортный сезон. Больше всего опрошенных не хотят провести свой отдых в обсервации.

Об этом сообщил онлайн-сервис путешествий Туту.ру. Специалисты компании провели исследование, в котором приняли участие 1950 пользователей, которые ответили, что сильнее всего пугает при планировании отпуска.

27% опрошенных отметили, что отказываются от поездок из-за страха оказаться в обсерваторе после приезда на курорт. Им не нравится перспектива провести там весь свой отпуск.

Еще 24% пользователей опасаются, что их ждет не привычный отдых, а каникулы с серьезными ограничениями. Вероятность отпуска «строгого режима» останавливает их от путешествий в период пандемии коронавируса.

Еще 14% опрошенных боятся заболеть COVID-19 на курорте или после возвращения домой с отдыха.

Однако 17% опрошенных отметили, что не хотят отказываться от путешествий. Для них желание слетать в отпуск сильнее всех страхов.

Ранее Роспотребнадзор отметил, что надевать маски на пляже не нужно. Глава ведомства Анна Попова отметила, что никто и не предлагал носить там эти средства защиты. Однако соблюдать социальную дистанцию придется — незнакомые люди, которые не живут вместе, должны находится на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга.