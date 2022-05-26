Россияне рассказали, будут ли посещать McDonald’s после ребрендинга

Аналитики компании SuperJob выяснили, планируют ли российские граждане посещать McDonald’s после возвращения сети в страну. Об этом написала «Газета.ru».

Каждый второй респондент отметил, что пойдет в McDonald’s только в том случае, если ресторан быстрого питания сохранит меню и прежнее месторасположение. Каждый пятый опрошенный заявил, что и вовсе не планирует посещать сеть.

После ухода McDonald’s, 25% бывших гостей ресторана стали чаще посещать KFC и Burger King. Каждый десятый респондент отметил, что начал ходить в несетевые заведения, кофейни и пекарни (10%).

В опросе приняли участие более 1600 человек со всех регионов России.