Россияне рассказали, боятся ли они заразиться оспой обезьян

Журналисты «ФедералПресс» в результате опроса выяснили, боятся ли российские граждане заразиться оспой обезьян, которую уже выявили в Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии, Канаде, Финляндии и других странах.

Результаты показали, что у большинства наших соотечественников это заболевание не вызывает страха.

«48% респондентов ответили, что мир пережил коронавирус, переживет и оспу обезьян. При этом 22% россиян признались, что очень боятся новой инфекции. 16% опрошенных заявили, что не верят в существование оспы обезьян», — говорится в сообщении.

Примерно 14% граждан полагают, что оспа обезьян не дойдет до нашей страны.