Россияне раскупили первую партию iPhone 12 за три дня

«Почти всю первую партию iPhone 12 и iPhone 12 Pro разобрали за выходные. Ряд моделей с наиболее популярной синей расцветкой уже закончились. Самый высокий спрос пришелся на версию Pro — ее выбирали 70% покупателей. Новые партии товара ожидаются в ближайшее время», — рассказали агентству в МТС.

Спрос на новинки от компании из Купертино оказался в два раза выше, чем на iPhone 11 в прошлом году. В «Связном» и «Билайне» подтвердили, что первая партия смартфонов почти закончилась.

«На сегодняшний день после трех дней продаж в магазинах re: Store почти невозможно приобрести новинки, остались только единичные экземпляры iPhone 12. Мы ждем новой поставки, чтобы обеспечить высокий спрос на модели iPhone 12 и iPhone 12 Pro, в ближайшие дни», — приводит агентство текст сообщения представителя сети фирменных магазинов техники Apple re: Store.

iPhone 12 и iPhone 12 Pro начали продавать в России 23 октября. Ранее стало известно, что в новой операционной системе для смартфонов компании Apple iOS 14 появилась функция специального индикатора, который предупреждает владельца гаджета о возможной слежке.