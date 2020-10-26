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    26 октября 2020, 18:03

    Россияне раскупили первую партию iPhone 12 за три дня

    Андрей Иванов

    Первая партия новых смартфонов от Apple — iPhone 12 и iPhone12 Pro — разлетелась в России всего за три дня. Особенно по нраву россиянам пришлись гаджеты синего цвета. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на операторов связи и ретейлеров.
    Россияне раскупили первую партию iPhone 12 за три дня

    «Почти всю первую партию iPhone 12 и iPhone 12 Pro разобрали за выходные. Ряд моделей с наиболее популярной синей расцветкой уже закончились. Самый высокий спрос пришелся на версию Pro — ее выбирали 70% покупателей. Новые партии товара ожидаются в ближайшее время», — рассказали агентству в МТС.

    Спрос на новинки от компании из Купертино оказался в два раза выше, чем на iPhone 11 в прошлом году. В «Связном» и «Билайне» подтвердили, что первая партия смартфонов почти закончилась.

    «На сегодняшний день после трех дней продаж в магазинах re: Store почти невозможно приобрести новинки, остались только единичные экземпляры iPhone 12. Мы ждем новой поставки, чтобы обеспечить высокий спрос на модели iPhone 12 и iPhone 12 Pro, в ближайшие дни», — приводит агентство текст сообщения представителя сети фирменных магазинов техники Apple re: Store.

    iPhone 12 и iPhone 12 Pro начали продавать в России 23 октября. Ранее стало известно, что в новой операционной системе для смартфонов компании Apple iOS 14 появилась функция специального индикатора, который предупреждает владельца гаджета о возможной слежке.