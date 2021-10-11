Россияне раскрыли умения для построения карьеры

Россияне назвали качества, которыми необходимо обладать для построения успешной карьеры. О результатах опроса сообщил РБК.

Чаще всего — в 69% случаев — важнейшим навыком для построения карьеры опрошенные назвали умение адаптироваться к новым обстоятельствам. Чуть реже говорили о такой черте, как стрессоустойчивость. Также респонденты отметили пользу саморазвития и коммуникативности, 56% заявили о необходимости ориентироваться на результат.

По данным опроса, мужчины чаще называли важным навыком умение анализировать информацию, принимать решения, мыслить стратегически и цифровую грамотность. Женщины чаще отмечали стрессоустойчивость, умение коммуницировать, ориентироваться на результат и эмоциональный интеллект.

Опрос проводили в сентябре 2021 года сервис по подбору персонала HeadHunter и платформа «Россия — страна возможностей». В результате были опрошены 2559 человек.

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