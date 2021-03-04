Россияне раскрыли свое отношение к женщинам-начальницам

Больше половины россиян не хотят работать под руководством женщины. Такие результаты показало исследование аналитического центра университета «Синергия». Оно оказалось в распоряжении РИА «Новости».

«Социологи установили, что 51,2% россиян не хотели бы работать под руководством женщины», — сказано в материалах.

Противоположной точки зрения придерживаются 20,6% опрошенных. При этом 28,2% заметили, что пол начальника не играет роли. Опыт работы с женщиной-руководителем есть у 86,4% участников опроса. Из них 43,8% заявили, что их начальница хорошо исполняла или исполняет свои обязанности. Еще 12% низко оценили профессиональные качества руководительницы. Остальные затруднились с ответом.

Большинство респондентов заявило, что женщины на руководящих постах менее организованны и более эмоциональны, чем мужчины. При этом дамы более креативны и могут быть более понимающими к сотрудникам. Одним из главных недостатков руководительниц опрошенные назвали нарушение личных границ, выделение любимчиков, неумение делегировать полномочия, излишняя требовательность и некомпетентность.

Респонденты отметили, что женщины-руководители наиболее профессиональны в таких сферах, как образование, наука, красота, торговля, медицина, искусство, развлечения, СМИ. В опросе приняли участие боле пяти тысяч человек в возрасте от 20 до 55 лет.