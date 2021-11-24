Россияне раскрыли свое отношение к соцсетям в рабочее время

Социальные сети настолько плотно вошли в жизнь современного общество, что многих мысли о происходящем в ленте не отпускают даже на работе. Как показал опрос разработчика CRM для бизнеса «Мегаплан», 28,1% соотечественников заходят в соцсети, как только на работе появляется свободное время.

«28,1% работников, находясь на рабочем месте, обновляют соцсети в любую свободную минуту — таким образом они расслабляются. <…> При этом 18,9% проверяют соцсети только по работе, 37,1% редко туда заглядывают, а 15,9% не проверяют их вообще», — приводит ТАСС результаты исследования.

По данным аналитиков, 23,1% респондентов тратят на соцсети и мессенджеры более двух часов рабочего времени, менее часа в день — 42,1% россиян, 30% тратят на это от часа до двух, а 4,7% вообще не захотели отвечать на этот вопрос. Почти 60% принявших участие в опросе признались, что в течение рабочего дня их рука постоянно тянется к смартфону.

Многие респонденты согласились бы на блокировку соцсетей на работе за прибавку к зарплате, каждый пятый не променял бы возможность листать ленту в течение дня ни на какие деньги. В исследовании приняли участие 1719 сотрудников и руководителей компаний из сектора малого и среднего предпринимательства.