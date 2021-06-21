Россияне раскрыли способ заработать на дачах

Жители России стали зарабатывать, живя на дачах. Некоторые разводят рыб, другие — улиток. Третьи занялись производством алкоголя. Об этом дачники рассказали в эфире программы «Центральное телевидение» на телеканале НТВ.

Один из российских журналистов создал на своем участке компактную рыбную ферму. На территории находится бассейн с рыбами. Всего порядка 180 килограммов. Ферма оснащена современной системой замкнутого водооборота, вода фильтруется, а также регенерируется. Следить за состоянием рыб можно удаленно. Ферма автоматизирована. На ее создание ушло 100 тысяч рублей.

Другой дачник занимается разведением осетров, стерляди, белуги в небольшом пруду. Впервые он завел осетров четыре года назад. Теперь можно собирать первый урожай черной икры. На организацию бизнеса ушло не более 350 тысяч рублей.

Одна из жительниц Московской области выращивает у себя улиток. Во французском ресторане порция из шести улиток стоит в 800 рублей. Житель Воронежа в дачном подвале производит виски. Он использует только качественное сырье и дорогой самогонный аппарат.