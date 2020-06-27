    27 июня 2020, 12:42

    Россияне раскрыли, на что брали первые кредиты

    Андрей Иванов

    Россияне разного возраста берут свои первые кредиты на совершенно непохожие нужды. Молодежи нужны гаджеты, а люди постарше хотят помочь своим детям. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные исследования компании IDF Eurasia.
    Россияне раскрыли, на что брали первые кредиты

    «Чаще всего заемщики из самой молодой категории (от 18 до 23 лет) пускают кредитные средства на покупку всевозможных гаджетов и девайсов. Во-первых, это нужно для активных коммуникаций в онлайн-пространстве <…>, во-вторых, для многих данные устройства выполняют роль своего рода социального индикатора», — цитирует агентство сообщение IDF Eurasia.

    Как показал опрос, люди среднего возраста (до 42 лет) обращаются в банк за кредитом впервые, чтобы сделать ремонт (46%), купить машину или бытовую технику (20 и 15% соответственно), сыграть свадьбу, отпраздновать юбилей или съездить в отпуск (19%).

    Около 38% заемщикам в возрасте до 65 лет деньги нужны, чтобы помочь детям. 27% людей старшего возраста берут бизнес-кредиты. 22% опрошенных обращаются в банк, чтобы купить квартиру или дачу, а 13% респондентов не хватает доходов, чтобы подлечиться.

    Эксперты IDF Eurasia в рамках исследования опросили пять тысяч россиян в возрасте от 23 до 65 лет.