Россияне раскрыли, на что брали первые кредиты

«Чаще всего заемщики из самой молодой категории (от 18 до 23 лет) пускают кредитные средства на покупку всевозможных гаджетов и девайсов. Во-первых, это нужно для активных коммуникаций в онлайн-пространстве <…>, во-вторых, для многих данные устройства выполняют роль своего рода социального индикатора», — цитирует агентство сообщение IDF Eurasia.

Как показал опрос, люди среднего возраста (до 42 лет) обращаются в банк за кредитом впервые, чтобы сделать ремонт (46%), купить машину или бытовую технику (20 и 15% соответственно), сыграть свадьбу, отпраздновать юбилей или съездить в отпуск (19%).

Около 38% заемщикам в возрасте до 65 лет деньги нужны, чтобы помочь детям. 27% людей старшего возраста берут бизнес-кредиты. 22% опрошенных обращаются в банк, чтобы купить квартиру или дачу, а 13% респондентов не хватает доходов, чтобы подлечиться.

Эксперты IDF Eurasia в рамках исследования опросили пять тысяч россиян в возрасте от 23 до 65 лет.