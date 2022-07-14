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    14 июля 2022, 07:32

    Россияне раскрыли, где предпочитают проводить отпуск

    ФОМ: больше половины россиян любят отдыхать на природе

    Наза Салех Захи

    Жители России больше всего любят отдыхать на даче. Также популярностью пользуются круизы. Такие результаты показал опрос, сделанный фондом «Общественное мнение» С ним ознакомилось РИА «Новости».

    Большая часть опрошенных (55%) проводят отпуск на природе. Каждый третий предпочитает проводить свободное время в деревне, на даче, а пансионаты и санатории выбирают 19%.

    Также в топе популярных ответов оказались речные и морские круизы, культурно-познавательный, спортивный туризм и путешествия на автомобиле.

    Если бы респондентам оплатили двухнедельную путевку, они бы путешествовали по России. Каждый второй признался, что хотел бы побывать в Крыму, на курортах Краснодарского края или на Байкале.

    До конца этого года в отпуск собираются уйти 26% опрошенных, 12% уже отдохнули, еще 13% останутся в этом году без свободных дней.

    В исследовании участвовали 1500 респондентов из 53 российских регионов.