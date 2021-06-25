Россияне пустили в ЗОЖ курение и алкоголь

Многие адепты здорового образа жизни на практике оказались склонны нарушать принципы ЗОЖ. Однако интерес к нему в России стабильно растет.

Россияне чаще стали обращать внимание на свое здоровье и привычки, сообщила газета «Известия» со ссылкой на исследование НИЦ социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС.

Свое самочувствие хорошим считают 45,7% жителей страны, а удовлетворительным назвали 44,1% респондентов. Число курящих и употребляющих спиртное тоже сократилось, однако ученые сочли показатели незначительными.

«Устойчивый интерес» к теме ЗОЖ высказали 68,1% россиян. Придерживаются здорового образа жизни 63,7% опрошенных. Ее важными элементами большинство считает рациональное питание, на втором месте — достаточный и здоровый сон, далее — отказ от вредных привычек и спорт.

Тем не менее среди заявивших о приверженности ЗОЖ 22,2% ре6жим питания не соблюдают. Спиртное пьют 57,8%, причем 4,2% из них делают это регулярно. Физкультурой и спортом вообще не занимаются 33,1% опрошенных, 11,1% курят.

Большинство связывает ценность здорового образа жизни с шансом сохранить здоровье. Так думают 61,6% респондентов. Внешность хотят улучшить 50,1%.

Препятствует ЗОЖ, по словам россиян, в первую очередь лень и усталость. Мешают также занятость на работе или учебе, домашние дела и общая нехватка времени.