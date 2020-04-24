Россияне прокомментировали тренд на «гречневые» брови

В Instagram появляется много фото девушек с «гречневыми» бровями. Данное явление уже превратилось в настоящий бьюти-тренд. В Сети даже появились видеоуроки о том, как лучше оформить брови. Блогеры предлагают использовать медицинский клей.

«Скупили всю гречку, теперь девать некуда», — написал один из пользователей Сети.

«Сварит вместе с бровями», — пошутил другой.