Россияне прокомментировали тренд на «гречневые» брови
Бьюти-блогеры запустили челлендж в социальных сетях. Они показывают, как можно украсить себя во время режима самоизоляции. Для этого они предлагают приклеить на брови гречку. Комментаторы отнеслись с негативом к новому тренду. Об этом сообщил «Царьград».
В Instagram появляется много фото девушек с «гречневыми» бровями. Данное явление уже превратилось в настоящий бьюти-тренд. В Сети даже появились видеоуроки о том, как лучше оформить брови. Блогеры предлагают использовать медицинский клей.
«Скупили всю гречку, теперь девать некуда», — написал один из пользователей Сети.
«Сварит вместе с бровями», — пошутил другой.