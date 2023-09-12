Общество 12 сентября 2023, 17:49 Россияне проявили большой интерес к конкурсу «Это у нас семейное» Организаторы конкурса «Это у нас семейное» получили более 60 тысяч заявок РИА «Новости»

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Желание стать участниками всероссийского конкурса «Это у нас семейное» выразили более 60 тысяч человек. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко.

Он пояснил, что такое количество заявок поступило к организаторам только за первую неделю регистрации.

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«Очень разные семьи из всех 89 регионов нашей страны и уже 25 стран. Там и страны СНГ, и США, и Германия, Франция, Италия, Швеция. Уже 25 стран, из которых россияне подали заявки на участие в этом конкурсе», — заявил Кириенко.

Представитель администрации президента подчеркнул, что ценность участия в конкурсе представляют не материальные призы, а возможность провести время с семьей для выхода в финал соревнований.

Кириенко пояснил, что из общего числа конкурсантов в полуфинал выйдут 1,5 тысячи семей и 300 окажутся в финале. Наградой для них станет большое путешествие. Еще 30 семей получат сертификаты на пять миллионов рублей для улучшения жилищных условий.

Конкурс «Это у нас семейное» состоит из дистанционного этапа, окружного полуфинала и итоговых соревнований, которые пройдут в Москве летом 2024 года.

Главным организатором конкурса выступило АНО «Россия — страна возможностей» при поддержке Росмолодежи, «Движения первых», общества «Знание» и АНО «Больше, чем путешествие».

О запуске конкурса для семей с детьми объявил президент России Владимир Путин во время открытого урока «Разговор о важном», который прошел 1 сентября. Глава государства подчеркнул, что главная цель мероприятия — показать передачу знаний и традиционных ценностей от поколения к поколению разных семей.