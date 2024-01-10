Общество 10 января 2024, 11:24 Россияне продолжили скупать машины в январе «Ъ»: россияне продолжили скупать машины в январе, привыкнув к росту цен РИА «Новости»

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В начале 2024 года спрос на автомобильном рынке сохранился. По итогам января продажи могут возрасти на 30–77% год к году, заявили опрошенные «Коммерсантом» автодилеры.

С 1 января легковые машины в России не подорожали, что непривычно для местных клиентов: до 2022 года производители из Кореи, Японии и западных стран всегда обновляли цены на новые авто в самом начале года, что вызывало ажиотажный спрос на оставшиеся «старые» машины. Когда эти бренды покинули российский рынок, подорожание стало чаще происходить не из-за пересмотра рекомендованных цен, а из-за снижения программ выгод от дистрибьюторов. Но покупатели привыкли к росту цен с января, что подогревает интерес к приобретению машины, рассказал Сергей Удалов из «Автостата». Таким образом, спрос в эти новогодние каникулы сохранился, как и в прошлые годы.

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По мнению Удалова, январский спрос традиционно будет самым низким в году, но продажи могут увеличиться примерно до 70–80 тысяч за месяц (в январе 2023-го купили 45,2 тысячи «легковушек»). Он добавил, что тенденция к росту цен продолжится.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов заявил, что в ближайшее время в России вряд ли подешевеют китайские машины. Он также подчеркнул, что цены на авто частично зависят от политической ситуации.