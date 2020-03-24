Россияне продолжают выздоравливать после коронавируса. Но это еще не победа

Ситуация с распространением коронавируса в России остается более или менее спокойной. И хотя новые случаи выявили в Челябинске и Башкирии, в других регионах люди идут на поправку.

Пробы двух жителей Челябинска отправили на перепроверку в Новосибирск, рассказала порталу 74.RU первый вице-губернатор Ирина Гехт. Официально подтвержденный случай в регионе один, еще четыре человека — под подозрением.

На утро 24 марта медики выявили еще двух потенциально зараженных коронавирусом — мужчину и женщину. Первый вернулся из Великобритании и самоизолировался, его положили в больницу при первых симптомах заболевания. Вторая приехала из Чехии, тоже ушла на карантин, а потом «выдала температуру, кашель и насморк».

«Наш анализ показал положительный результат, поэтому сейчас также ждем подтверждения из „Вектора“. По этим гражданам нет контактов, они самоизолировались. <…> Заболевание протекает в достаточно легкой форме. Я надеюсь, что через две недели они будут выписаны из больницы», — заключила Гехт.

О первых трех зараженных в республике написал на своей странице во «ВКонтакте» глава Башкирии Радий Хабиров.

«У нас появились первые трое инфицированных. <…> Двое прибыли из-за рубежа, еще один уфимец регулярно по работе ездил в Москву. Все уже изолированы», — успокоил Хабиров общественность. Он добавил, что власти выясняют, с кем контактировали зараженные.

Тем временем в Красноярском крае врачи вылечили трех больных COVID-19, рассказал в своем Instagram губернатор региона Александр Усс.

«Сегодня трое пациентов выписываются после курса лечения от коронавируса. Подтвердили отрицательный диагноз и полное излечение», — написал чиновник.

По данным краевого Минздрава, напомнил «Интерфакс», на утро вторника в регионе было шесть зараженных коронавирусом. В больнице под присмотром врачей остаются три пациента.

На Кузбассе выздоровел первый заболевший COVID-19, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Сергей Цивилев.

«Новых случаев заражения за последние сутки нет. Один пациент с подтвержденным диагнозом продолжает лечение», — уточнил глава региона. Он добавил, что медики наблюдают за 15 пациентами с подозрением на контакт с носителями коронавируса.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, пока число зараженных в России не изменилось. Инфицированы 438 человек.