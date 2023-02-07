Общество 07 февраля 2023, 03:25 Россияне призвали Роспотребнадзор проверить Wildberries «Известия»: Роспотребнадзор проверит законность взимания платы за возврат в Wildberries РИА «Новости»

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В Роспотребнадзор обратилась «Общественная потребительская инициатива» с просьбой проверить законность взимания платы за возврат товаров Wildberries. Организация намерена заставить online-продавца отказаться от платной доставки качественного товара, об этом сообщили «Известия».

«Например, если человеку привезли не подходящую по размеру продукцию и он решил не покупать ее. В этом случае незаконно и неправомерно брать с покупателя деньги за возврат с пункта выдачи заказов на склад <…> ОПИ просит Роспотребнадзор разъяснить: законно ли WB <…> взимает с человека по 75–100 рублей, если он отказывается от одной единицы качественного товара», — процитировало издание текст обращения.

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Организация указала на неправомерность взимания платы за возврат качественного товара, так как это противоречит «Закону о защите прав потребителя». Доставка продукции осуществляется не до покупателя, а в пункты выдачи, которые являются подразделениями Wildberries.

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Следовательно, считают общественники, товар перемещается внутри структуры, а не от потребителя к торговой сети, поэтому деньги удерживать компания не может.