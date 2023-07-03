Общество 03 июля 2023, 08:33 Россияне признались в равнодушии к возвращению зарубежных брендов в страну ВЦИОМ: половина россиян нейтрально высказалась о возвращении зарубежных брендов Pxhere

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Более половины россиян (54%) высказали нейтральное отношение к возвращению западных брендов в РФ под другими названиями. Такие данные показали результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который провели в рамках спецпроекта с РИА «Новости».

Положительно к такому событию отнесся 21% респондентов. Чаще всего возвращение иностранных брендов радует жителей Санкт-Петебруга (26%) и Москвы (26%), а также представителей городов-миллионников (26%) и людей из населенных пунктов численностью от 500 до 950 тысяч человек. Реже всего восторг по этому поводу высказывают жители сел (16%).

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Отрицательное мнение на эту тему оказалось у 18%. Больше всего таких респондентов в городах с населением от 100 до 500 тысяч человек (25%), меньше всего — в Москве (9%) и Санкт-Петербурге (9%).

ВЦИОМ провел опрос по телефону 24 июня. В нем приняли участие 1600 совершеннолетних россиян. Ранее стало известно, что французская сеть спортивной одежды Decathlon вновь начнет работу в России уже в октябре 2023 года, но под новым названием.