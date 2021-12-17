Россияне признались, на что потратят новогоднюю премию

Каждый пятый россиянин намерен направить премию по итогам года на погашение кредитов. Такие данные были получены в ходе опроса, проведенного сервисом SuperJob. О результатах исследования рассказал РБК.

Так, выяснилось, что вернуть долги, хотя бы частично, с помощью новогодней премии планируют 20% граждан России. Еще 12% намерены отложить эти деньги на будущие расходы или инвестировать и попытаться получить прибыль. У 11% респондентов эти деньги будут направлены на отпуск, у такого же количества — на семью. 10% купят подарки.

Также в качестве вариантов ответов фигурировали ремонт, покупка мебели, образование, текущие расходы, гаджеты. бытовая техника, деликатесы и вариант «на себя».

Согласно результатам опроса Райффайзен банка, на накопления, подарки и погашение кредитов пустить новогоднюю премию собираются 30% опрошенных. Отпуск и одежда пользуются меньшей популярностью. При этом 3% вообще пока не решили, куда денут эти деньги, а 1% решил отдать сумму на благотворительность.

Больше всего людей, мечтающих разобраться с долгами и погасить кредиты, живет в Иркутске, Самаре и Казани.

Положить на счет в банк — самый популярный вариант у жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, сообщили в банке.

В SuperJob рассказали, что потратить премию на семью чаще планируют мужчины. У женщин в приоритете путешествия и подарки для себя.

Ранее Член Гильдии маркетологов России Николас Коро перечислил подарки, которые стали самыми ожидаемыми в этот Новый год.

По его словам в их число вошли деньги, одежда и «наборы здоровья» — лекарства и антисептики. На втором месте оказалась парфюмерия, на третьем — продуктовые наборы.