Россияне признались, что осенью планируют обновить гардероб и выбросить старые вещи

Осенью большинство россиян планируют обновлять гардероб, а также избавляться от ненужных вещей дома. Это следует из опроса, проведенного сервисом объявлений «Вконтакте», сайтом «Юла» и аналитическим агентством ResearchMe. Результатами опроса поделился Life.

Оказалось, что 30% опрошенных считают весну и осень самым удачным временем года для того, чтобы разобрать лишние вещи и обновить гардероб. И большая часть респондентов (82%) готовы устроить ревизию в гардеробе этой осенью.

«Экономика Сегодня» уточнила, что пересмотреть гардероб и распрощаться со старыми вещами намерены 79% опрошенных. Это, как правило, женщины — на них приходится 89% положительных ответов. Еще четверть участников исследования хотели бы освободить дом от старой мебели, а каждый пятый — от ненужной техники и бесполезных подарков. И такие ответы уже чаще дают мужчины — 71% против 60% у женщин.

В опросе приняли участие 1500 человек в возрасте от 18 до 55 лет по всей стране.