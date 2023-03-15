Общество 15 марта 2023, 08:33 Россияне признались, что их жизнь сильно не изменилась спустя год после санкций The Independent: жизнь россиян за год действия западных санкций почти не изменилась РИА «Новости»

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Российская экономика чувствует себя намного лучше, чем ожидалось после введения санкций. Жизнь обычных россиян практически не изменилась, они это сами подтверждают. Об этом написала газета The Independent.

«Нет массовой безработицы, падения валюты, очередей перед разорившимися банками. Ассортимент в супермаркетах мало изменился, по-прежнему доступны международные бренды, или их место занимают местные аналоги», — сказано в материале.

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Автор статьи поговорил с несколькими жителями России. Они сказали, что не заметили сильных изменений в жизни. По их словам, страна до этого сталкивалась и с более тяжелыми временами.

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Например, один из респондентов так же ходит по магазинам, как и раньше, работает. Он признал, что цены в супермаркетах выросли, но некритично. Другой опрошенный — 33-летний Дмитрий. По его словам, Россия должна развивать собственное производство и быть независимой от импорта.

Издание отметило, что такие большие компании, как Starbucks и McDonald’s, официально ушли из РФ, но перед этим продали бизнес российским предпринимателям.

Запад ввел несколько пакетов антироссийских санкций после того, как Россия начала спецоперацию на Украине. В связи с этим многие иностранные компании ушли с российского рынка.