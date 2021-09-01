Россияне признались, что боятся перестать чувствовать запах любимой еды

Каждый шестой россиянин считает обоняние самым важным чувством и боится его потерять. Больше всего опасаются перестать ощущать запахи любимой еды, ароматы кофе, чая и цветов.

Исследование провели специалисты медицинского сервиса «Доктор рядом». В нем приняли участие 1784 человек по всей стране, сообщило РИА «Новости».

Оказалось, что 74% опрошенных боятся потерять обоняние. Почти половина из них (47%) рассказали, что не хотят перестать чувствовать запахи любимой еды. Треть респондентов выделили ароматы кофе и чая.

Каждый пятый опрошенных боится перестать ощущать запах цветов. Около 20% отметили любимый парфюм, 19% очень скучали бы по запаху шоколада. Каждый десятый респондент признался, что боится забыть, как пахнет ваниль.

Помимо этих запахов, людям оказались дороги ароматы хлеба, меда и коньяка. Некоторые не хотели бы перестать ощущать запах лаванды и апельсина.

Временное отсутствие обоняние может быть одним из последствий перенесенного ковида, вызванного штаммом «дельта». Помимо этого, переболевшие могут ощущаться боль в мышцах и суставах. В число постковидных синдромов также попали чувство затрудненного дыхания и одышка.