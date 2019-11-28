Россияне признали медведя наиболее подходящим для страны символом

Всего 18% опрошенных высказались против медведя, как национального символа России. Еще 17% затруднились ответить на этот вопрос.

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Больше всего сторонников Медведя в Москве — 73% респондентов и в Сибири - 71% опрошенных. Медведя поддержали 70% мужчин. По результатам социологического исследования за лесного хищника свои голоса отдали 70% обеспеченных россиян, которым хватает денег на покупку автомобиля. Также медведь по душе 72% сограждан, которые могут себе позволить бытовую технику.

Самым популярным объяснением выбора в пользу медведя стало то, что он такой же «большой, сильный и могучий», как Россия (33%). Также чаще всего люди поясняли свою точку зрения словами, что «это наш зверь, он обитает на территории России». Многие отдали свои голоса в пользу косолапого, потому что он «спокойный, долго терпит, но потом отвечает».