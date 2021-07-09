Заразившиеся штаммом «дельта» россияне возвращаются в РФ из стран Европы, США и Мальдив. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Штамм „Дельта“ — это хороший отдых на Мальдивах, это несколько европейских стран, которые сейчас точно показывают, что у них уже до 70-90% имеет место его распространение, и США», — сказала она в интервью Наиле Аскер-заде, фрагмент которого был опубликован в Telegram-канале телеведущей в пятницу.

Ранее Попова сообщила, что максимальная заболеваемость СОVID-19 в России отмечается в Северо-Западном и Центральном федеральных округах. Также глава Роспотребнадзора отметила, что около 66% россиян заражаются штаммом «дельта».

Врач-инфекционист Евгений Тимаков назвал коварная особенность «дельта» штамма коронавируса. Он отличается от других вариантов тем, что после улучшения самочувствия через неделю после заражения, человеку может резко стать хуже. Тимаков отметил, что человеческий организм иногда не воспринимает индийский штамм как опасность, поэтому иммунитет не реагирует вовремя.