Общество 14 июня 2023, 12:27 Россияне приобрели более 50% зеленых облигаций Москвы Заммэра Москвы Ефимов: россияне купили 50,2% зеленых облигаций столицы за две недели Сайт мэра и правительства Москвы

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За две недели размещения зеленых облигаций Москвы на финансовой платформе «Финуслуги» купили 50,2% их общего объема, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Общая стоимость купленных бумаг составила миллиард рублей. Около 70% покупателей — жители Москвы и Подмосковья.

Инвестиционную активность проявляют как молодые люди, так и представители старшего возраста. Граждане старше 55 лет приобрели 16,5 процента облигаций, 4,9 процента — жители в возрасте до 25 лет. Владимир Ефимов Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений

Зеленые облигации Москвы не торгуются на бирже, что защищает их от рыночных рисков, а ставка купонного дохода составляет 8,5 процента годовых. Это стало конкурентоспособным предложением по сравнению с процентами по депозитам, предлагаемыми крупнейшими российскими банками, и превышает уровень инфляции.

Кроме того, полученные средства можно реинвестировать для дополнительного повышения доходности вложений. Россияне смогут продать облигации городу в любое время по цене приобретения без потери дохода.

Зеленые облигации Москвы появились на платформе «Финуслуги» 30 мая. Размещение продлится до 29 ноября. Срок обращения ценных бумаг составит два года, номинальная стоимость одной облигации — тысяча рублей. Купонный доход будет выплачиваться ежеквартально. Первую выплату владельцы облигаций получат 29 августа.