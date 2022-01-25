Россияне приняли участие в опросе, общаются ли они с друзьями со студенческих времен

Россияне поучаствовали в опросе на День студента на тему студенческой дружбы. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Более половины участников опроса ответили, что до сих пор дружат или иногда общаются с бывшими одногруппниками. 25% уточнили, что друзья со студенческих времен до сих пор в числе лучших.

26% отметили, что в хороших отношениях с большинство одногруппников и иногда видятся с ними. Некоторые даже уточнили, что после вуза продолжили вместе работать.

7% ответили, что особо ни с кем не общаются, но иногда бывают на встречах выпускников.

Оставшиеся 42% респондентов рассказали, что в вузе особо ни с кем не дружили и сейчас связь не поддерживают.