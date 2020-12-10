Россияне предположили, что 2021 год будет еще хуже

Этого мнения придерживаются 37% россиян в ответах на вопрос «Чего вы ждете от 2021 года?». Еще 19% опрошенных верят, что следующий год будет лучше уходящего. А 14% читателей сайта полагают, что в 2021-м произойдут события, которые не случились в 2020 году.

Об экономическом кризисе в России или мире думает 10% респондентов. Еще 7% соотечественников уверены, что ухудшится международная обстановка. В победу над коронавирусом верит 3%. А еще 10% считают, что одолеть СОVID-19 не получится.

Ранее врач предупредил о возможном всплеске депрессий и нарушений психо-эмоционального состояния после Нового года. Это связано с накопившимся напряжением у россиян, закрытием развлекательных заведений и границ страны. Ситуация может усугубиться из-за массового распития алкоголя. И это при том, что январь — и так всегда пик обращений.

По данным на 9 декабря, за сутки в России от COVID-19 вылечились 26 266 человек. Общее число победивших болезнь достигло 2 007 792.