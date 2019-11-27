Россияне предпочли не высказывать начальству недовольство перед увольнением

Более 60% работников в России не решаются поговорить с начальством об улучшении условий труда и просто пишут заявления на увольнение. При этом чаше всего сотрудников не устраивает зарплата.

Главной причиной облысения оказался трудоголизм Подробнее

Как пишет газета «Известия» со ссылкой на данные исследования «Авито Работа», молча увольняются с работы более 60% россиян. Перед уходом разговаривают с руководством только 31% работников.

Специалисты также выяснили, что в вопросе увольнения именно мужчины чаще решаются поговорить с боссом (35%). На обсуждение условий работы идут всего 26% женщин. Избегают подобной темы в основном молодые люди в возрасте до 24 лет, а 32% трудящихся от 25 до 54 лет готовы обсуждать свое увольнение с должности.

Кроме того, эксперты провели исследование по регионам. Самыми решительными оказались жители Москвы (39%), которые готовы не только поговорить с руководством об улучшениях, но и просто высказать недовольство. А вот на Дальнем Востоке (21%) и в Санкт-Петербурге (22%) обычно уходят с работы без каких-либо выяснений.

По словам опрошенных, основная причина ухода с работы — зарплата, не соответствующая ожиданиям. Так ответили 49% россиян. На втором месте с 24% респондентов идет желание сменить сферу деятельности и трудиться поближе к дому (22%).