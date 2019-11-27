Россияне предпочли не высказывать начальству недовольство перед увольнением
Главной причиной облысения оказался трудоголизмПодробнее
Как пишет газета «Известия» со ссылкой на данные исследования «Авито Работа», молча увольняются с работы более 60% россиян. Перед уходом разговаривают с руководством только 31% работников.
Специалисты также выяснили, что в вопросе увольнения именно мужчины чаще решаются поговорить с боссом (35%). На обсуждение условий работы идут всего 26% женщин. Избегают подобной темы в основном молодые люди в возрасте до 24 лет, а 32% трудящихся от 25 до 54 лет готовы обсуждать свое увольнение с должности.
Кроме того, эксперты провели исследование по регионам. Самыми решительными оказались жители Москвы (39%), которые готовы не только поговорить с руководством об улучшениях, но и просто высказать недовольство. А вот на Дальнем Востоке (21%) и в Санкт-Петербурге (22%) обычно уходят с работы без каких-либо выяснений.
По словам опрошенных, основная причина ухода с работы — зарплата, не соответствующая ожиданиям. Так ответили 49% россиян. На втором месте с 24% респондентов идет желание сменить сферу деятельности и трудиться поближе к дому (22%).