Россияне предпочли Краснодар Москве для жизни с чистого листа

Краснодар стал лучшим городом, где можно начать жизнь «с чистого листа». Исследование провел онлайн-сервис Tvil.ru.

Эксперты считают, что переезжать в другие города станет популярно после снятия ограничения: введенных из-за пандемии коронавируса. По результатам исследования, которые оказались в распоряжении редакции Лента.ру, около 28,7% россиян считают, что в Краснодаре проще всего начать новую жизнь.

Более 18,7% предпочли теплому региону северную столицы России. По их мнению, Санкт-Петербург лучший город, для того, чтобы бросить все и начать жизнь «с чистого листа».

На третьем месте расположился Севастополь. За него проголосовали 13,7% респондентов. Около 12% хотели бы уехать жить в Москву. Калининград выбрали 11,2%, Ростов-на-Дону — 4,4%, Казань — 3,75%, Тюмень — 3,3%, Новосибирск — 2,5% и Челябинск - 2%.

Ранее специалисты проанализировали качество среды в 100 крупнейших городах страны и стоимость жизни в расчете на среднюю зарплату. В первую пятерку вошли — Краснодар, Сургут, Тюмень, Санкт-Петербург и Москва.