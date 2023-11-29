29 ноября 2023, 12:00
Россияне предложили уничтожать изъятые у школьников вейпы и сигареты
Большинство россиян (43%) во время опроса сайта kp.ru предложили не просто отбирать у учеников вейпы и сигареты, а уничтожать их. При этом 25% призвали учителей отдавать находки родителям.
Около 21% респондентов посоветовали передавать найденные сигареты и вейпы полицейским, а 5% указали на то, что учителя не могут конфисковывать чужие вещи.
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Опрос проводился среди 11,4 тысячи человек.
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