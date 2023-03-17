Общество 17 марта 2023, 03:24 Россияне предложили проверять психику у будущих родителей kp.ru: психику будущих родителей предложили проверять в России freepik

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Новость о смерти месячного сына блогера-сыроеда из Санкт-Петербурга Максима Лютого потрясла общественность. Многие россияне выступили за введение обязательной проверки психики для будущих родителей. Такими данными опроса поделился сайт kp.ru.

Месячный сын блогера-сыроеда Максима Лютого скончался в Сочи, предположительно, от истощения и пневмонии. Следственный комитет возбудил дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

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Согласно данным опроса, 65% респондентов считают, что будущие родители должны проверяться у психиатра. При выявлении нарушений за семьей обязаны присматривать специалисты. Тогда число подобных несчастных случаев можно значительно сократить.

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Еще 4% опрошенных ответили, что проверку необходимо проводить хотя бы для будущей матери. Если у женщины устойчивая психика, то она сможет защитить своего ребенка.

«Психику, конечно, надо как-то проверять. Даже когда получаешь водительские права, приходится посещать психиатра, а тут речь о жизни ребенка», — сказал один из участников опроса.

«Надо обязать всех беременных вставать на учет, запретить домашние роды, чтобы врачи могли выявить отклонения в психике родителей», — поддержал его другой респондент.

Опрос проводили среди подписчиков сайта kp.ru в социальных сетях. В исследовании участвовали 10,5 тысячи человек.