Россияне предложили не отменять санкции

«Я надеюсь, что будет продвижение. Не знаю, насколько быстро это удастся», — процитировало РИА «Новости» слова Штегнера, заместителя лидера Социал-демократической партии Германии, об отмене санкций против России.

По мнению Штегнера, отмена санкций будет возможна после урегулирования конфликта на Донбассе.

Сенатор от Крыма прокомментировал слова немецкого политика о снятии санкций с РФ Подробнее

Пользователи Сети, однако, не разделили надежд немца. Приведем несколько комментариев к новости на сайте RT: «Не надо отменять, жить только хорошо начинаем, а вы нам конкуренцию», «Мерседес и ваг заводы строят. Сименс турбины поставляет… Какие санкции??? То что Европа не заваливает дешевым хбз чем, что плохого?», «Немецкая свинина на приграничных складах все равно протухла уже, а наша даже экспортируется. Так, что продолжайте санкционировать, да и не парьтесь, гансы», «Господа немцы, а нам особо и не припекает. У нас своего хватает, а чего еще нет, то сделаем».