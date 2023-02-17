17 февраля 2023, 20:12
Россияне пожертвовали свыше 493 млн рублей на закупку вещей для бойцов СВО
Народный фронт подвел итоги сбора на закупку теплых вещей участникам спецоперации
Россияне пожертвовали на закупку теплых вещей для бойцов почти 493,5 миллиона рублей. Сбор «Все для победы!» стал самым массовым за девять месяцев существования проекта, сообщила пресс-служба Народного фронта.
В сборе участвовали более 185 тысяч граждан и организаций. По словам заместителя руководителя исполкома Народного фронта Сергея Горбунова, участники спецоперации очень рады, что такое количество людей оказывают им поддержку и помощь.
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«Очень радостно, со словами благодарности встречают, когда мы привозим им закупленные вещи», — сказал он.
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Сбор длился чуть более месяца, участники акции жертвовали разные суммы — от 100 рублей до десятков миллионов. Закупкой и доставкой вещей бойцам на передовую занимались представители Народного фронта.
В производстве масштабного заказа приняли участие 10 предприятий во многих российских регионах. Они отшили, закупили для военных более 220 тысяч теплых вещей. Как уточнили в Народном фронте, помощь уже получили 103 военных подразделения.
Ранее певец Сергей Куприк организовал отправку гуманитарной помощи в зону специальной военной операции. На передовую отправили несколько новых легковых автомобилей.
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