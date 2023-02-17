Общество 17 февраля 2023, 20:12 Россияне пожертвовали свыше 493 млн рублей на закупку вещей для бойцов СВО Народный фронт подвел итоги сбора на закупку теплых вещей участникам спецоперации пресс-служба Народного фронта

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Россияне пожертвовали на закупку теплых вещей для бойцов почти 493,5 миллиона рублей. Сбор «Все для победы!» стал самым массовым за девять месяцев существования проекта, сообщила пресс-служба Народного фронта.

В сборе участвовали более 185 тысяч граждан и организаций. По словам заместителя руководителя исполкома Народного фронта Сергея Горбунова, участники спецоперации очень рады, что такое количество людей оказывают им поддержку и помощь.

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«Очень радостно, со словами благодарности встречают, когда мы привозим им закупленные вещи», — сказал он.

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Сбор длился чуть более месяца, участники акции жертвовали разные суммы — от 100 рублей до десятков миллионов. Закупкой и доставкой вещей бойцам на передовую занимались представители Народного фронта.

В производстве масштабного заказа приняли участие 10 предприятий во многих российских регионах. Они отшили, закупили для военных более 220 тысяч теплых вещей. Как уточнили в Народном фронте, помощь уже получили 103 военных подразделения.

Ранее певец Сергей Куприк организовал отправку гуманитарной помощи в зону специальной военной операции. На передовую отправили несколько новых легковых автомобилей.