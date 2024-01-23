Общество 23 января 2024, 23:19 Россияне пожаловались на сбои в работе Youtubе Пользователи Youtube в РФ массово пожаловались на нестабильную работу сервиса Freepik

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Россияне пожаловались на сбои в работе Youtube. Исходя из данных сервиса Downradar, по состоянию на 23:00 по московскому времени об ошибках заявили более 5450 человек.

Чаще других с проблемами сталкиваются пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону. Основная часть (42%) юзеров сообщила об общих ошибках в работе площадки, также 27% жалоб касаются сбоев на сайте, 4% людей столкнулись с трудностями в мобильном приложении.

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На прошлой неделе, 18 января, массовый сбой случился в работе приложения Telegram. Жалобы поступили от 1151 пользователя. Чаще всего сообщали о нестабильной работе мессенджера, 25% всех ошибок пришлось на москвичей, 14% — на жителей Северной столицы, также на работу приложения жаловались пользователи из Краснодарского края.