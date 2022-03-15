Россияне пожаловались на подорожание домашнего Интернета

Федеральная антимонопольная служба начала получать жалобы на увеличение стоимости домашнего Интернета, сообщила газета «Известия».

В среднем в марте 2022 года стоимость тарифов выросла от 2 до 10%. В основном провайдеры связывают увеличение стоимости услуг с подорожанием оборудования, последствиями принятия «пакета Яровой» и нестабильностью курса российского рубля.

Генеральный директор компании ИАА TelecomDaily Денис Кусков объяснил News.ru, что цены могут вырасти еще из-за специальной военной операции РФ на Украине.

«Если это затянется на длительное время, а учитывая, что курс рубля очень низко упал, то, конечно же, стоит ожидать более значительного повышения цен примерно во второй половине 2022 года», — заявил он.

Ранее советник Центра компетенций НТИ по технологиям хранения и анализа больших данных на базе МГУ Мария Пешкова предрекла развитие национальных социальных сетей из-за блокировки западных сервисов.