Россияне пожаловались на неожиданную отмену рейсов «Победы»

Пассажиры компании «Победа» рассказали, что лоукостер неожиданно отменил рейсы в Италию и из нее. Врасплох оказались застигнуты даже те, кто платит за услугу SMS-информирования.

Одна из клиенток компании сообщила Telegram-каналу «Подъем», что 12 марта должна улететь в Венецию, обратный билет она взяла на 17-е число. После того, как она увидела в СМИ информацию о сокращении полетов в Италию, позвонила в «Победу».

«Звоню им, чтоб отменить полет на фоне этого коронавируса и вернуть деньги, а девушка мне говорит: „Так ваши рейсы уже отменены“. Но у меня ни в почте, ни в SMS никаких уведомлений нет, хотя я оплачивала отдельно эту услугу», — заявила она.

Девушка добавила, что деньги ее обещали вернуть. Другой пассажир «Победы» рассказал, что ему пришло оповещение об отмене рейса из Бергамо в Россию перед началом онлайн-регистрации. Людям предложили либо поменять день и аэропорт, либо сделать «полный вынужденный возврат без удержания аэропортных сборов», либо воспользоваться рейсом «Аэрофлота». «Выбрали последнее», — отметил он.

Сама «Победа» в своем официальном заявлении рассказала, что почти на 40% сократит программу полетов в Италию из-за угрозы коронавируса.

«В марте по расписанию будут выполняться рейсы из Москвы в Бергамо только по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям; в Тревизо и Римини — по субботам; в Рим — по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям; в Пизу — по воскресеньям. Коррекция расписания на апрель уточняется», — сообщили в компании.

Ранее газета «Коммерсант» написала, что «Победа» сократила число рейсов в Италию из-за падения спроса. До этого другие авиакомпании тоже оповещали об отмене рейсов в эту страну.

Италия — одна из четырех стран, которые больше всего страдают от коронавируса. Там COVID-2019 заразились более 2500 человек, 79 умерли. Ранее корреспондент «360» рассказал, как в российских аэропортах встречают прилетевших из Италии.