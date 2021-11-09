Россияне пожаловались на бессонницу с наступлением осени

Исследование компании Blue Sleep показало, что с наступлением осеннего периода треть россиян стала хуже засыпать. Причиной такого явления стало сокращение светового дня. Опрос, в котором поучаствовали граждане от 20 до 85 лет, опубликовал Life.

Более 48% респондентов заявили, что не почувствовали разницу в качестве ночного отдыха с наступлением осени, при этом более 16% наоборот заметили сокращение бессонных ночей в это время года. Наибольшее количество жалоб на плохой сон поступило именно от женщин. О борьбе с бессонницей рассказали 67,6% слабого пола.

Около 70% подчеркнули, что тратят на сон примерно шесть-восемь часов в сутки, а 16,8% хватает выспаться менее шести часов. Более восьми часов на сон отводят лишь 14% опрошенных.

Российские граждане подчеркнули, что хотели бы засыпать не позднее 23:00, а просыпаться в 09:00.