Россияне пожаловались на агрессию со стороны коллег

Специалисты опросили 3,7 тысячи граждан из всех регионов страны. Плохую атмосферу в коллективе отметили 9% респондентов. 20% усомнились в том, что их отношения с коллегами можно назвать хорошими. 44% недовольных когда-либо чувствовали агрессию со стороны коллег.

Тем не менее, 71% респондентов устраивают отношения в рабочем коллективе. Среди всех участников опроса 35% скорее довольны общением с руководством, 28% ощущают дискомфорт.

По оценкам экспертов, около половины из них наблюдали агрессию со стороны начальства.