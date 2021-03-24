Россияне поучаствовали в опросе о качестве дорог

Эксперты провели опрос и установили, где самые лучшие дороги. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на сервис «Авито Авто».

По данным радиостанции «Комсомольская правда», качеством покрытия в своих регионах довольны лишь 8% опрошенных. 29% отметили, что оно оставляет желать лучшего.

Северо-Кавказский федеральный округ стал первым по качеству дорог. 15% местных жителей отметили, что их все устраивает. Второе и третье места заняли Уральский и Центральный федеральные округа — там всем довольны 10% опрошенных.

6% участников опроса заявили, что в их регионах дорог толком нет вообще. 41% респондентов считают, что в последние годы качество покрытия улучшилось. 24% отметили, что ситуация лишь ухудшается.

Ранее сервис «Работа.ру» провел опрос, в рамках которого жители России назвали нежелательные для переезда города. Так, около 38% признались, что не собираются уезжать в Москву. Кроме этого, 26% не хотели бы жить в Челябинске, а по 19% респондентов указали Владивосток и Хабаровск. Еще в десятку направлений вошли Омск, Уфа (по 15%) и Красноярск (14%).