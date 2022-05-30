Россияне потребовали от Sony 280 млн рублей компенсации

Российские пользователи игровых приставок Sony подали коллективный иск в суд на компанию. Они потребовали компенсацию в размере 280 миллионов рублей из-за отключения от PlayStation Store.

«Хорошевский районный суд Москвы 25 мая зарегистрировал коллективный иск к Sony Interactive Entertainment Europe Limited (европейское подразделение Sony) и к московскому офису Sony в связи с ограничением доступа пользователей к системе PlayStation Store», — сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на исковое заявление.

За помощью в суд решили обратиться 28 пользователей Sony PlayStation. Они потребовали вернуть им доступ к сервису, а также компенсировать причиненный моральный вред. В иске обозначили сумму 280 миллионов рублей на всех истцов. Такую цифру они объяснили высокой стоимостью приставки. Ценник на консоль Sony PlayStation 5 стартует от 119 тысяч рублей.

Компания Sony 10 марта объявила о приостановке своей деятельности в России. Ограничения работы затронули импорт консолей и доступ к магазину PlayStation Store.