Россияне потратят на выплату ипотеки треть жизни

Ипотека, оформленная среднестатистическим россиянином в 2022 году, займет треть его жизни. Срок кредита достигнет 23 лет. Он вырос из-за удорожания жилья и слабого роста доходов населения.

Средний срок ипотечного займа соответствует примерно трети средней продолжительности жизни в РФ, сообщил РБК со ссылкой на агентство НКР. По итогам 2020 года показатель средней продолжительности жизни составлял 71,5 года.

По октябрьским данным Центробанка, ипотеку россияне оформляют на 20,9 года. Причем с начала 2021-го срок вырос на 25 месяцев.

Аналитики полагают, что причиной стал как рост цен на недвижимость, так и недостаточный рост доходов населения. Из-за сложившихся условий российским заемщикам приходится растягивать сроки заимствований. Так они могут сохранить комфортный платеж по кредиту.

Однако потребность в ипотеке у россиян сохраняется, а рынок в следующем году поддержат минимум три фактора. Первым эксперты назвали покупку жилья из-за ускорения инфляции. Вторым станет перепродажа «инвестиционных» квартир. Третьим — потенциал льготной ипотеки под 7%.