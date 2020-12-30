Россияне потратят на новогодний стол в среднем 6,7 тысячи рублей

Эксперты оценили набор, в список которого вошли по килограмму мяса говядины и курицы, по полкилограмма сырокопченой колбасы и мясных копченостей, столько же по весу соленых и копченых деликатесов из рыбы, 200 граммов икры и 350 граммов рыбных консервов.

Кроме того, в списке также указаны 200 граммов сливочного масла и 300 граммов сыра, 500 грамм консервированных овощей, половинка буханки ржаного хлеба и 350 граммов хлеба и хлебобулочных изделий из пшеничной муки. Росстат включил в состав новогоднего стола 800 граммов картофеля, полкилограмма свежих помидоров и огурцов, один килограмм апельсинов, 600 граммов яблок и 200 граммов лимонов. А на десерт — конфеты и торт.

Эксперты отметили, что за год больше всего подорожали картофель, огурцы и яблоки. Тем не менее сумма потраченных на праздничные продукты денег зависит от региона. В Чукотке за вышеперечисленные продукты придется заплатить девять тысяч рублей. В Магаданской области — 8,7 тысячи рублей.

Также в этом году стоимость салата оливье выросла за год на 6,1%.