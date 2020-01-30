Россияне потратили в «Киберпонедельник» на 12% больше, чем в 2019 году

В 2020 году на интернет-распродаже «Киберпонедельник» россияне потратили около 5,6 миллиарда рублей. Сумма на 12% превысила показатель прошлого года. Покупали в основном электронику, одежду, продукты и детские товары.

Средний чек заказа тоже увеличился — на 20%. Если в 2019-м на распродаже тратили около пяти тысяч, то сейчас — порядка шести. Об этом ТАСС рассказали организаторы площадки C-monday. Она проводила акцию на одноименном сайте при поддержке Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) и Российской ассоциации электронной коммерции (РАЭК).

В среднестатистическом заказе было пять позиций. Самый дорогой 28 января сделал пользователь из Москвы — на 200 тысяч рублей. В корзину он «положил» iPhone 11 PRO, умный фитнес-браслет, беспроводные наушники, набор клюшек для гольфа и духовку.

На интернет-площадке Ozon одним из самых дорогих стал заказ из Санкт-Петербурга. Клиент приобрел 11 товаров на сумму порядка 130 тысяч рублей, в том числе винный шкаф, пылесос, мясорубку и гладильную систему.

Участие в акции в 2020 году, которая проходила с 27 по 29 января, приняли свыше 1,5 миллиона покупателей — на 30% больше, чем в 2019-м. Количество продавцов, представивших свои товары, тоже оказалось рекордным, — более 200 компаний.

В отдельных интернет-магазинах покупали в разы больше, чем в период прошлогодней акции. Крупные ретейлеры за три дня увеличили свой оборот на 30%, у небольших компаний показатель достиг 60%.

Скидки в среднем составили от 20% до 90%. Чаще всего россияне покупали электронику, одежду, обувь, товары для детей, еду и книги. Эти категории стали популярнее на 150%. Больше всего покупок совершили жители Татарстана, Новсибирской и Свердловской областей, Краснодарского края.