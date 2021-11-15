Россияне потратили рекордную сумму во время распродажи на AliExpress

Россияне потратили рекордную сумму — 33,3 миллиарда рублей — в период распродажи 11 и 12 ноября на AliExpress. Всего было сделано около 25,6 миллиона заказов, сообщила «Газета.ru».

В компании отметили, что большую часть продаж осуществили российские продавцы.

«В этом году результаты 11.11 превзошли все предыдущие годы работы AliExpress в России. Особенно горды мы продажами российских продавцов, — оборот локальной части вырос на 136%, что еще раз подчеркивает наш последовательный курс на локализацию и то, что AliExpress — российская компания», — рассказал генеральный директор AliExpress Россия Дмитрий Сергеев.

Покупки россияне совершали в дни распродаж 11 и 12 ноября, а также во время «разогрева» за несколько дней до этого. Наибольшим спросом пользовались товары для дома и сада, электроника и телефоны, косметика, ювелирные изделия и аксессуары, аксессуары и запчасти для автомобиля, инструменты, спортивная одежда и спортивные товары и женская одежда.